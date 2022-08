Come sta Ilary Blasi lo confida Alfonso Signorini che l’ha incontrata (Di martedì 9 agosto 2022) Tutti parlano di Ilary Blasi e Francesco Totti, la separazione è ormai ufficiale ma in tanti sembrano conoscere tanti dettagli delle loro vite. Ma Come sta oggi Ilary Blasi, Come sta dopo la separazione da Totti? E’ Alfonso Signorini a raccontarlo dopo il loro incontro. E’ a Il Messaggero che Signorini ha spiegato Come l’ha trovata. Questa volta non è un pettegolezzo da riportare sul settimanale Chi, il conduttore sceglie di confidare ad altri cosa si sono detti lui e Ilary Blasi durante una chiacchierata. l’ha vista e si sentono, mentre la Blasi ai follower concede solo foto e nessun commento, ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 agosto 2022) Tutti parlano die Francesco Totti, la separazione è ormai ufficiale ma in tanti sembrano conoscere tanti dettagli delle loro vite. Masta oggista dopo la separazione da Totti? E’a raccontarlo dopo il loro incontro. E’ a Il Messaggero cheha spiegatotrovata. Questa volta non è un pettegolezzo da riportare sul settimanale Chi, il conduttore sceglie dire ad altri cosa si sono detti lui edurante una chiacchierata.vista e si sentono, mentre laai follower concede solo foto e nessun commento, ad ...

NicolaPorro : ?? La denuncia nei confronti di #Kiev ha portato a un vero e proprio terremoto politico, ecco cosa sta succedendo ?? - borghi_claudio : @lupecchioli Ma non è vero. Perché scrivi 'sta roba? Se cdx prende il 40% e altri, come pare, si dividono in mille… - reportrai3 : Questa sera alle 21.20 e sabato su @RaiTre ??Come sta la rete ospedaliera italiana? ?? Philips ha venduto dei respi… - lara_ugolini : RT @Marina31297272: Buongiorno...finalmente ha leggermente rinfrescato,niente pioggia,ma già va molto meglio,soprattutto per chi non sta be… - zuler01 : Si sta come i berberi del deserto al mare. #cinqueterre #framura -