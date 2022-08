Il Giornale d'Italia

Il belga si lega alla formazione emiratina fino al termine del 2024. ROMA - "Wellens ha siglato un accordo biennale per diventare un ciclista dell'UAE Team Emirates fino al termine della stagione 2024". A renderlo noto è stata la stessa UAE. "Il trentunenne belga vanta un ...Nell'abbonamento Dazn, oltre alla Serie A, vi sono anche MMA, NFL, il, gli sport ... Serie A su- Vision Passiamo a- Vision e nel dettaglio del pacchetto Calcio e Sport, che se ... Ciclismo: Tim Wellens firma per l'UAE Team Emirates Il belga si lega alla formazione emiratina fino al termine del 2024.ROMA (ITALPRESS) - 'Tim Wellens ha siglato un accordo biennale per diventare ...Il commissario tecnico belga, Sven Vanthourenhout, ha anticipato le sue scelte per i mondiali del 25 settembre ...