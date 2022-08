Barbara d’Urso si prende i meriti di Soleil Sorge: arriva la reazione di Alfonso Signorini (Di martedì 9 agosto 2022) Si è sempre parlato di una certa rivalità tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, i cui motivi non sono mai stati realmente svelati. Proprio quando i due sembravano aver deposto le armi, un nuovo capitolo si è aggiunto al loro libro. Tutto parte in occasione di una serata evento, dove Soleil Sorge ha incontrato la conduttrice che l’ha definita una sua creatura. La frase è diventata naturalmente virale sul web e ha chiamato in ballo anche Signorini, colui che ha realmente lanciato la showgirl in tv durante l’ultima edizione del GF Vip. Barbara d’Urso: le parole su Soleil Stasi Durante una serata evento, Barbara d’Urso ha potuto ri-abbracciare Soleil ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 agosto 2022) Si è sempre parlato di una certa rivalità tra, i cui motivi non sono mai stati realmente svelati. Proprio quando i due sembravano aver deposto le armi, un nuovo capitolo si è aggiunto al loro libro. Tutto parte in occasione di una serata evento, doveha incontrato la conduttrice che l’ha definita una sua creatura. La frase è diventata naturalmente virale sul web e ha chiamato in ballo anche, colui che ha realmente lanciato la showgirl in tv durante l’ultima edizione del GF Vip.: le parole suStasi Durante una serata evento,ha potuto ri-abbracciare...

infoitcultura : Barbara D’Urso in costume bianco su Instagram - infoitcultura : Barbara D'Urso a 65 anni più sexy che mai. Le foto in costume (e senza trucco) conquistano tutti - infoitcultura : Barbara D'Urso, in costume a 65 anni scatena i fan - namuswife1422 : @stiilwithkookv go bestie, altro che Barbara d’urso - AndreaL50331557 : RT @frerialessandro: Uno dei piccoli segreti della montagna è il silenzio: non solo per rispetto dell’ambiente e delle persone ma soprattut… -