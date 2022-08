Vaiolo delle scimmie, Ciccozzi: “Bene partire con vaccino ma da solo non basta” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Era giusto offrire il vaccino anti-Vaiolo alle categorie più a rischio e solo a quelle, perché altrimenti non avrebbe avuto senso, anche se ricordiamo che la mortalità” per Vaiolo delle scimmie “in Italia è pari a zero. Serve però lavorare molto sulla prevenzione di una malattia sessualmente trasmessa e sappiamo Bene alcune regole che sono molto semplici: la quarantena se si è positivi, evitare i rapporti sessuali promiscui, utilizzare sempre il preservativo. La migliore prevenzione è stare attenti”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, commenta l’avvio nel Lazio e in altre tre regioni della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Era giusto offrire ilanti-alle categorie più a rischio ea quelle, perché altrimenti non avrebbe avuto senso, anche se ricordiamo che la mortalità” per“in Italia è pari a zero. Serve però lavorare molto sulla prevenzione di una malattia sessualmente trasmessa e sappiamoalcune regole che sono molto semplici: la quarantena se si è positivi, evitare i rapporti sessuali promiscui, utilizzare sempre il preservativo. La migliore prevenzione è stare attenti”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, commenta l’avvio nel Lazio e in altre tre regioni della ...

Agenzia_Ansa : Parte dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, da lunedì 8 agosto l'Istituto Spallanzani di Roma avvia la vaccinazione per le categorie indi… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Lazio: 'Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi' | In Italia 505 casi, Ministero: 'Pos… - misterfranko : Inizia la vaccinazione del vaiolo delle scimmie, distribuito in prima istanza a categorie ad alto rischio individua… - telodogratis : Vaiolo delle scimmie, Ciccozzi: “Bene partire con vaccino ma da solo non basta” -