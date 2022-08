Vaiolo delle scimmie | al via campagna vaccinazione allo Spallanzani

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, da lunedì 8 agosto l'Istituto Spallanzani di Roma avvia la vaccinazione per le categorie indi… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Lazio: 'Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi' | In Italia 505 casi, Ministero: 'Pos… - LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - alexdpl76 : RT @Limbolimbo18: Erpes zoster = vaiolo delle scimmie causato dai vaccini killer. - CarloCartello : -

Per il momento il vaccino sarà per alcune specifiche categorie a rischio ma non si esclude una campagna di ...... è pronta a mettere a disposizione di Ospedali e Laboratori il Test Monkeypox Virus Antibody, che è in grado di rilevare la presenza di anticorpi contro il virus delscimmie. Nell'...Per il momento il vaccino sarà per alcune specifiche categorie a rischio ma non si esclude una campagna di massa ...Lunedì in Australia sono stati riportati almeno 14 decessi per COVID-19, di cui sette in Western Australia e quattro in New South Wales. La maggior parte degli stati e dei territori continua a segnala ...