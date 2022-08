UFFICIALE: Cillessen saluta il Valencia e torna in Olanda (Di lunedì 8 agosto 2022) Jasper Cillessen saluta il Valencia e torna in Olanda: UFFICIALE la firma con il NEC Nijmegen fino al 2025. Jasper Cillessen tekent een con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Jasperilinla firma con il NEC Nijmegen fino al 2025. Jaspertekent een con...

sportli26181512 : UFFICIALE: Cillessen saluta il Valencia e torna in Olanda: Jasper Cillessen saluta il Valencia e torna in Olanda: u… - enzolampard : UFFICIALE: Jasper #Cillessen torna in patria, giocherà nel #NECNijmegen #calciomercato - tcm24com : Ufficiale: Cillessen torna in patria, firma per il NEC #Cillessen #NEC - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Jasper #Cillessen torna ad essere, dopo 11 anni, un giocatore del #NECNijmegen Contratto triennale… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Cillessen lascia il Valencia e torna in Olanda, è un nuovo portiere del NEC -