UFFICIALE – C’è la firma di Mertens al Galatasaray (Di lunedì 8 agosto 2022) Adesso è arrivata anche la firma: Dries Mertens è un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante ex Napoli è già sbarcato in Turchia da diversi giorni e in queste ore ha firmato il contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2023. Insieme a lui, è arrivato anche l’annuncio dell’ingaggio di Lucas Torreira, centrocampista ex Fiorentina che, insieme proprio a Mertens, è pronto a guidare la rinascita del Gala. “Diamo il benvenuto a Mertens al Galatasaray e facciamo i nostri migliori auguri di successo con la maglia giallorossa”, ha scritto il club nella nota che annuncia la firma del calciatore. L’ex numero 14 dei partenopei ha giocato per nove anni con il Napoli in Serie A, scrivendo il suo nome nella storia come miglior marcatore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Adesso è arrivata anche la: Driesè un nuovo giocatore del. L’attaccante ex Napoli è già sbarcato in Turchia da diversi giorni e in queste ore hato il contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2023. Insieme a lui, è arrivato anche l’annuncio dell’ingaggio di Lucas Torreira, centrocampista ex Fiorentina che, insieme proprio a, è pronto a guidare la rinascita del Gala. “Diamo il benvenuto aale facciamo i nostri migliori auguri di successo con la maglia giallorossa”, ha scritto il club nella nota che annuncia ladel calciatore. L’ex numero 14 dei partenopei ha giocato per nove anni con il Napoli in Serie A, scrivendo il suo nome nella storia come miglior marcatore ...

