Sapete cosa ha fatto Calenda un minuto dopo la rottura? | raptus improvviso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Riccardo Magi a In Onda, il talk show di La7, è un fiume in piena. Lui che fa parte di +Europa è rimasto al fianco di Lettalo strappo di. Azione +Europa collaboravano insieme, come un gruppo politico unico, da circa 7 mesi. A quanto pare, come ha riportato Magi in un durissimo sfogo davanti alle telecamere, unl'annuncio dellada parte di, lo stesso leader di Azione avrebbe abbandonato il gruppo WhatsApp condiviso con i parlamentari e gli attivisti di +Europa. Uno schiaffo che Magi non ha afdigerito. E così davanti ai microfoni di La7 ha deciso di raccontare tutto. Secondo Magi il gesto disottolinea il suo modo di fare che non conosce la via del compromesso e soprattutto del dialogo. ...