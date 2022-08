Puglia: inizia la vendemmia Coldiretti a Cellino San Marco (Di lunedì 8 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Al via lunedì 8 agosto la vendemmia 2022 in Puglia con le prime stime sulla produzione di vino a livello regionale, sulla quale pesa quest’anno la siccità ma anche il balzo dei prezzi, dall’energia al vetro, mettendo a dura prova i bilanci delle aziende. L’appuntamento è per lunedì 8 agosto 2022 dalle ore 9, 30, nell’azienda vitivinicola Cantine Due Palme, Tenuta Villa Neviera a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, con la vendemmia delle uve bianche e basi spumante, le prime ad essere raccolte in Puglia. Nell’occasione verrà divulgata l’analisi della Coldiretti Puglia, con le prime anticipazioni sulla vendemmia ma anche dati ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 8 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Al via lunedì 8 agosto la2022 incon le prime stime sulla produzione di vino a livello regionale, sulla quale pesa quest’anno la siccità ma anche il balzo dei prezzi, dall’energia al vetro, mettendo a dura prova i bilanci delle aziende. L’appuntamento è per lunedì 8 agosto 2022 dalle ore 9, 30, nell’azienda vitivinicola Cantine Due Palme, Tenuta Villa Neviera aSan, in provincia di Brindisi, con ladelle uve bianche e basi spumante, le prime ad essere raccolte in. Nell’occasione verrà divulgata l’analisi della, con le prime anticipazioni sullama anche dati ...

