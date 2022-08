NATOlizer : Pizzarotti sceglie Renzi: 'È nato il terzo polo. Se entra anche Calenda avremo il 10%' - Politica… - KTrevisti : RT @AnnamariaBiello: Pizzarotti sceglie IV, grande! - settimiobro : RT @AnnamariaBiello: Pizzarotti sceglie IV, grande! - MeScapin : RT @AnnamariaBiello: Pizzarotti sceglie IV, grande! - gmultatuli : RT @AnnamariaBiello: Pizzarotti sceglie IV, grande! -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Renzi: "Terzo polo opportunità straordinaria" Chiara Appendino si candida con il M5S: "A disposizione di Conte", ha annunciato via Twitter la sua corsa con Italia Viva alle Politiche poco ...Piuttosto che mancare alla parola data,di strappare con Azione. Bonino, dà l'addio a ... "L'Europa preoccupata dal sovranismo che avanza in Italia" I sindaci in campo, Pd epuntano ... Pizzarotti sceglie Renzi: "È nato il terzo polo. Se entra anche Calenda avremo il 10%" Fu il primo grillino a guidare un capoluogo, lascia Parma dopo 10 anni: "Con il leader di Italia Viva ci siamo capiti subito: siamo ex sindaci Azione ha sbagliato metodo, non doveva neanche ipotizzare ...L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti: "Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato" ...