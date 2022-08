Perché tutti hanno bisogno di un indirizzo PEC? Ecco a che cosa serve (Di lunedì 8 agosto 2022) Ad un certo punto è toccato a molti aprirsi un indirizzo PEC. Ma Perché ne hanno bisogno tutti? Ecco a che cosa serve, come funziona e come averla. PEC sta per “posta elettronica certificata”. Un’e-mail certificata è come una tradizionale e-mail, ma con alcune differenze sostanziali. Una di queste è che garantisce la certezza giuridica dell’identità del mittente, della data e dell’ora di invio e ricezione di una mail e del suo contenuto. Questo sistema di comunicazione è attualmente utilizzato in pochissimi paesi, tra questi c’è l’Italia. fonte foto: AdobeStockSi può pensare a un’email PEC come a una raccomandata postale, solo che in via elettronica e non cartacea. Per questo ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 agosto 2022) Ad un certo punto è toccato a molti aprirsi un. Manea che, come funziona e come averla.sta per “posta elettronica certificata”. Un’e-mail certificata è come una tradizionale e-mail, ma con alcune differenze sostanziali. Una di queste è che garantisce la certezza giuridica dell’identità del mittente, della data e dell’ora di invio e ricezione di una mail e del suo contenuto. Questo sistema di comunicazione è attualmente utilizzato in pochissimi paesi, tra questi c’è l’Italia. fonte foto: AdobeStockSi può pensare a un’emailcome a una raccomandata postale, solo che in via elettronica e non cartacea. Per questo ...

