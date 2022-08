Parlamentarie M5s, chiuse le autocandidature: non ci sono Di Battista, Casalino e Raggi. Dagli eletti uscenti all’ex pm antimafia: i primi nomi (Di lunedì 8 agosto 2022) Alle Parlamentarie M5s non correranno Alessandro Di Battista, Rocco Casalino e Virginia Raggi. Ci saranno invece molti dei parlamentari al primo mandato e, stando ai primi annunci, anche l’ex pm antimafia pugliese Francesco Mandoi. sono state chiuse alle 14 dell’8 agosto le autocandidature per la selezione online dei prossimi candidati del Movimento 5 stelle e, in attesa di sapere i nomi ufficiali, si parla di chi invece ha scelto di non correre. Nonostante i corteggiamenti e le indecisioni degli ultimi giorni, non ci sarà il nome dell’ex deputato Di Battista. Ma neanche l’ex portavoce del presidente del Consiglio e l’ex sindaca di Roma. Nelle scorse ore hanno invece fatto un passo avanti l’ex prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) AlleM5s non correranno Alessandro Di, Roccoe Virginia. Ci saranno invece molti dei parlamentari al primo mandato e, stando aiannunci, anche l’ex pmpugliese Francesco Mandoi.statealle 14 dell’8 agosto leper la selezione online dei prossimi candidati del Movimento 5 stelle e, in attesa di sapere iufficiali, si parla di chi invece ha scelto di non correre. Nonostante i corteggiamenti e le indecisioni degli ultimi giorni, non ci sarà il nome dell’ex deputato Di. Ma neanche l’ex portavoce del presidente del Consiglio e l’ex sindaca di Roma. Nelle scorse ore hanno invece fatto un passo avanti l’ex prima ...

DaniloToninelli : Come è giusto che sia il #M5S non vuole politici professionisti e dice sì al limite dei due mandati. Bravo… - DaniloToninelli : E dopo il mantenimento dei 2 mandati adesso anche le parlamentarie con al centro la #democraziadiretta. Questo sì c… - sebmes : Il simbolo non si tocca e i candidati si scelgono con le “parlamentarie” aveva detto Grillo. Il simbolo resta quel… - StefaniaUgatti1 : RT @pirroelisa: Ho presentato la mia autocandidatura per le parlamentarie M5S. Metto le competenze acquisite e l’esperienza a disposizione… - pitius72 : RT @mattiapatrini_: Se #Casalino e #DiBattista non si sono auto-candidati per le parlamentarie del M5S, posso immaginare che probabilmente… -