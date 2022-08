Ostia, rissa in stabilimento: grave bagnante ferito con cacciavite (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Una lite tra bagnanti, scoppiata intorno alle 16 di oggi in uno storico stabilimento sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia, a Roma, è finita con un uomo, un egiziano, ferito all’addome con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della rissa, e che ora indagano a caccia del responsabile. L’uomo ferito, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi, è in gravi condizioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Una lite tra bagnanti, scoppiata intorno alle 16 di oggi in uno storicosul lungomare Paolo Toscanelli di, a Roma, è finita con un uomo, un egiziano,all’addome con un oggetto appuntito, forse un. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della, e che ora indagano a caccia del responsabile. L’uomo, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi, è in gravi condizioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

