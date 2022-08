Ostia, minaccia un uomo con un martello: denunciato 60enne (Di lunedì 8 agosto 2022) Ostia – Nel weekend appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno denunciato una 39enne romana per invasione di terreni recidiva, poiché ha abusivamente occupato con una tenda uno spazio ubicato all’interno di un camping internazionale di Ostia, dove si era furtivamente introdotta. denunciato anche un 60enne egiziano trovato in possesso di un martello, occultato all’interno di una borsa, con il quale, poco prima, aveva minacciato un connazionale. I carabinieri hanno poi sorpreso un 48enne romano fuori della propria abitazione, dove doveva trovarsi ai domiciliari per precedenti reati. Deferiti in stato di libertà anche un 28enne trovato in possesso di 3 g di hashish e un 24enne romano sorpreso alla guida della sua auto con un tasso ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022)– Nel weekend appena trascorso i Carabinieri della Compagnia dihannouna 39enne romana per invasione di terreni recidiva, poiché ha abusivamente occupato con una tenda uno spazio ubicato all’interno di un camping internazionale di, dove si era furtivamente introdotta.anche unegiziano trovato in possesso di un, occultato all’interno di una borsa, con il quale, poco prima, avevato un connazionale. I carabinieri hanno poi sorpreso un 48enne romano fuori della propria abitazione, dove doveva trovarsi ai domiciliari per precedenti reati. Deferiti in stato di libertà anche un 28enne trovato in possesso di 3 g di hashish e un 24enne romano sorpreso alla guida della sua auto con un tasso ...

