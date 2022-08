(Di lunedì 8 agosto 2022)– Una lite ha rischiato di trasformarsi in tragedia oggi sulladi. Un giovane di 25 anni è stato accoltellato all’addome. Ma la dinamica è tuttora al vaglio dei Carabinieri intervenuti tempestivi. Erano le 16 e 30 circa di oggi pomeriggio, 8 agosto, tra gli ombrelloni è scoppiata una violenta lite finita con un’aggressione nella quale ilha avuto la peggio. Trasportato in ospedale, al “Grassi” diinil giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico. Adesso spetta ai militari ricostruire i fatti con l’aiuto dei tanti bagnanti presenti al momento dei fatti e delle videoriprese delle telecamere presenti in zona. Unica certezza resta che la vittima è stata colpita con un oggetto appuntito, qualcuno dei presenti ha parlato ...

ilfaroonline : Ostia, accoltellamento in spiaggia: 25enne in codice rosso -

Il Faro online

E' successo l'altra notte a. A chiamare il 112 alcuni passanti testimoni della discussione tra ladro e vittima, poi finita con l'. Il clochard, un 69enne romeno, è stato ...Leggi anche > Roma, achiuso il bar degli aperitivi 'no vax': il titolare non chiedeva il '... Sono in corso le indagini per rintracciare l'autore dell'. Ancora sconosciuti i motivi ... Ostia, accoltellamento in spiaggia: 25enne in codice rosso