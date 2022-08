Nuovo dramma per Britney Spears: “I miei figli non mi vogliono più vedere” (Di lunedì 8 agosto 2022) Britney Spears sta vivendo un Nuovo, enorme, dolore, i suoi due figli non la vogliono più vedere. Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, hanno deciso di non avere più niente a che fare con lei. Lo ha rivelato il loro padre, ex marito di Brit, Kevin Federline, al MailOnline ha detto: “I ragazzi hanno deciso di non volerla vedere adesso. Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che si sono visti. Loro hanno scelto anche di non partecipare al suo matrimonio”. Alla base della scelta dei due figli ci sarebbero alcune immagini senza veli che Britney Spears ha postato negli ultimi mesi online. Per loro sarebbero davvero imbarazzanti. Da quando è finita la tutela legale di suo padre, alla fine dello scorso anno, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022)sta vivendo un, enorme, dolore, i suoi duenon lapiù. Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, hanno deciso di non avere più niente a che fare con lei. Lo ha rivelato il loro padre, ex marito di Brit, Kevin Federline, al MailOnline ha detto: “I ragazzi hanno deciso di non volerlaadesso. Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che si sono visti. Loro hanno scelto anche di non partecipare al suo matrimonio”. Alla base della scelta dei dueci sarebbero alcune immagini senza veli cheha postato negli ultimi mesi online. Per loro sarebbero davvero imbarazzanti. Da quando è finita la tutela legale di suo padre, alla fine dello scorso anno, la ...

