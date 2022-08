Napoli | da oggi la vendita libera degli abbonamenti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 agosto 2022) Daparte laallo Stadio Diego Armando Maradona per il prossimo campionato. Lo annuncia la società sul sito ufficiale. Fino a ieri, laera riservata in precedenza per i vecchi abbonati e per chi sceglie di usufruire delle tariffe scontate (coppie, famiglie, ecc…). Ilinforma di ulteriori vantaggi dedicati a chi sottoscrive l’abbonamento. Sconto del 30% sull’acquisto dell’abbonamento per il secondo componente della coppia e sconto del 50% sull’abbonamento dei figli under 14. Sconto 10% per le tifose; Prelazione esclusiva sulle partite in casa per Champions League e Coppa Italia ad un prezzo scontato del 20%; Diritto di precedenza, della durata di 48 ore, per i biglietti relativi alle trasferte all’estero delle ...