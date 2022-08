Napoli, accordo raggiunto tra il PSG e Fabian Ruiz (Di lunedì 8 agosto 2022) Fabian Ruiz ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain: ora i francesi devono trattare l’acquisto con il Napoli Intesa raggiunta tra Fabian Ruiz e il PSG per il trasferimento del centrocampista del Napoli. Secondo quanto riportato dall’Equipe, i francesi adesso dovranno trattare con Aurelio De Laurentiis. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e il Napoli ha fretta di venderlo per non perderlo a 0 e, nello stesso tempo, potrebbe convincere i parigini ad inserire Keylor Navas nella trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022)ha trovato l’con il Paris Saint-Germain: ora i francesi devono trattare l’acquisto con ilIntesa raggiunta trae il PSG per il trasferimento del centrocampista del. Secondo quanto riportato dall’Equipe, i francesi adesso dovranno trattare con Aurelio De Laurentiis. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e ilha fretta di venderlo per non perderlo a 0 e, nello stesso tempo, potrebbe convincere i parigini ad inserire Keylor Navas nella trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

