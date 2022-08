Meteo, stop al caldo afoso: temporali in arrivo in Campania (Di lunedì 8 agosto 2022) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità Meteo per piogge e temporali di colore giallo valido dalle 12 alle 21 di domani, martedì 9 agosto, sull’intero territorio regionale. Si prevedono “rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 agosto 2022) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di criticitàper piogge edi colore giallo valido dalle 12 alle 21 di domani, martedì 9 agosto, sull’intero territorio regionale. Si prevedono “rovesci esparsi, anche intensi in talune aree. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

