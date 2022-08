Meloni e Salvini esultano: “Dal Pd telenovela ridicola” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader leghista: orgoglioso della compattezza della nostra coalizione. Ma resta la tensione tra alleati su blocco navale e squadra di governo Leggi su lastampa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader leghista: orgoglioso della compattezza della nostra coalizione. Ma resta la tensione tra alleati su blocco navale e squadra di governo

peppeprovenzano : Non c’è spazio per terzi poli, #Calenda fa un regalo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi. Ma basta parlarne… - elio_vito : Meloni, Berlusconi, Salvini, Toti, Lupi, Cesa, Brugnaro, Sgarbi, Rotondi, Capezzone, Tremonti, Musumeci, Storace...… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - alex459213 : RT @Iostoconlanato: Voglio essere ASSOLUTAMENTE chiaro: Fratoianni, Bonelli e Di Maio NON sono affatto meno pericolosi di Salvini, Meloni e… - pietrogiliberti : @WomanWithPen @pdnetwork Confermo: Conte, Renzi e Calenda sono di destra. Con Salvini e Meloni fanno anche alleanze… -