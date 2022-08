M5s, Patuanelli a La7: “Strappo Letta-Calenda? Per noi non cambia niente, non perdiamo tempo con queste scene che non sono edificanti” (Di lunedì 8 agosto 2022) “Con la rottura tra Calenda e Letta per noi del M5s non cambia assolutamente niente. A me piacerebbe una campagna elettorale in cui ciascuna forza politica o coalizione propone, disegna un Paese e lo offre ai cittadini che andranno al voto. Vorrei occuparmi di ciò che ho fatto e di ciò che vogliamo fare e perdere un po’ meno tempo con queste scene che non sono edificanti per la politica italiana”. sono le parole del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, ospite della trasmissione “L’aria che tira”, su La7. Il parlamentare del M5s respinge l’ipotesi di ricucitura col Pd: “Il Pd di Enrico Letta ha fatto una determinata scelta, ha inteso interrompere quello che era un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) “Con la rottura traper noi del M5s nonassolutamente. A me piacerebbe una campagna elettorale in cui ciascuna forza politica o coalizione propone, disegna un Paese e lo offre ai cittadini che andranno al voto. Vorrei occuparmi di ciò che ho fatto e di ciò che vogliamo fare e perdere un po’ menoconche nonper la politica italiana”.le parole del ministro delle Politiche Agricole Stefano, ospite della trasmissione “L’aria che tira”, su La7. Il parlamentare del M5s respinge l’ipotesi di ricucitura col Pd: “Il Pd di Enricoha fatto una determinata scelta, ha inteso interrompere quello che era un ...

