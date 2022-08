Le donne gridano allo scandalo | ora per lavorare bisogna avere una certa misura

(Di lunedì 8 agosto 2022) Vuoi? Se non hai unin alcuni posti di lavoro meglio non presentare la domanda di assunzione. Lelavoratrici sono sul piede di guerra. Ecco un’altra novità che fa gridare. Succede in Nuova Zelanda dove un bar pubblica un annuncio molto particolare per la ricerca di personale.lavoratrici – (pixabay) – curiosauro.itMa cosa ci sarà stato di cosìso da far infuriare le? Praticamente tra le richieste per poterera necessario portare almeno una coppa D di reggiseno (che corrisponderebbe alla nostra quinta). Testualmente l’annuncio diceva: “Cercasi personale del bar part-time. Devealmeno una coppa D, un bel sorriso e un ...

thelegendofgin : @goddesss_01 Essere sex positive è altro, non mettere delle donne ipersessualizzandole su un palco davanti a tutti… - Leohands_ : Cristo c'è un truzzetto che sta facendo il compleanno nel palazzo di fronte ed ha la musica a palla che parla di sc… -

Federico lobene. Lo ha gridato uno stadio intero". Il distacco dalla Juventus e dal ... Le faccio due nomi: Tanja e Paola, duefantastiche, che sono a nostra disposizione per qualsiasi ...... 'Sei bellissima, glielodalle piazze d'Italia, alla faccia delle critiche'. E secondo gli ... Anche alcunedel mondo dello spettacolo hanno detto la loro, tra queste Sabrina Ferilli che ...Il Melograno: "Non imporre stereotipi di famiglia ma creare un sistema integrato di cura e assistenza per i primi 1.000 giorni di vita" ...Una giornata per promuovere la solidarieta nei riguardi del mondo femminile e la prevenzione per gridare ad alta voce tutti insieme: No, alla violenza sulle donne . Universo in Rosa prenderà il via sa ...