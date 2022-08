IndyCar | Nashville | Dixon vince in volata su McLaughlin

LeoGuina : Volta a amarela em Nashville. #MusicCityGP #BlogdaIndy #CanaldoLeoGuina #IndynaESPN #IndynaCultura #FormulaIndy #IndyCar2022 #IndyCar - LV26KS : Rahal che torna in pista e la pianta nel muro tirandosi dietro Veekay è proprio da GP di Nashville. #SkyMotori #Indycar #MusicCityGP - GiovanniMeneguz : Riusciremo alle ore 02:46 a concludere la Gara? 19:46 ora locale, quando tramonterà il sole a Nashville. #IndyCar… - LauraLuthien86 : Altro che Nashville... Crashville é più appropriato come nome. #INDYCAR #MusicCityGP #SkyMotori - GiovanniMeneguz : Che spettacolo di pista Nashville! #IndyCar #SkyMotori @SkySportF1 -

Ultima chiamata per rientrare in corsa per il titolo e Scott McLaughlin non se l'è lasciata scappare. Il pilota Penske ha firmato la pole position nelle Qualifiche della, la Music City. McLaughlin ha beffato Romain Grosjean, che già pregustava la partenza al palo dopo l'ottima prestazione messa a segno nei fastest six, la fase finale delle ...Il #8 di Ganassi ha tutte le carte in regola per confermarsi questo fine settimana, pronto per mantenere il proprio posto all'interno nella graduatoria generale. Il vincitore dell'edizione 2022 dell'...Pole sitter Scott McLaughlin is currently 7th having been in the top two for much of the 80 lap race. MOTORSPORT WITH CRC FIVE FIVE SIX. MADE RIGHT HERE IN NEW ZEALAND.The IndyCar Series wraps up an eventful weekend of racing with the second annual Music City Grand Prix in the streets of Nashville.