In Nuova Zelanda serve una nuova legge sul consenso (Di lunedì 8 agosto 2022) Le modalità con cui si è svolto un processo per stupro su una bambina 12enne ha dimostrato l'inadeguatezza dell'attuale legislazione, secondo i movimenti femministi

mikeymyyangel : @marcoma69772582 @essexelle che male ci sarebbe? in ogni caso esistono anche australia, nuova zelanda, canada... in… - Simmy882 : GRAZIE ALLA VACCINAZIONE DEL 97% DELLA POPOLAZIONE ADULTA, ORA IL COVID È DIVENTATO LA PRIMA CAUSA DI MORTE IN NUOV… - ilpost : In Nuova Zelanda serve una nuova legge sul consenso - moscam1 : Jacinda Ardern (primo ministro nuova zelanda) mentre fuma il crack? - actarus1070 : GRAZIE ALLA VACCINAZIONE DEL 97% DELLA POPOLAZIONE ADULTA, ORA IL COVID È DIVENTATO LA PRIMA CAUSA DI MORTE IN NUOV… -