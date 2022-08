Il coro Musicanova di Roma in tournée in Ungheria dal 15 al 21 agosto

(Di lunedì 8 agosto 2022) Trasferta all’estero per ildi. I cantori diretti dal Maestro Fabrizio Barchi voleranno inper una serie di concerti previsti tra il 15 e il 21, nell’ambito del Cantemus International Choral Festival, rinomato concorso corale giunto alla quattordicesima edizione. Il, invitato comeospite, sarà l’unico gruppo polifonico italiano a prendere parte alla kermesse che, sin dalla sua istituzione, propone il meglio della coralità europea. L’evento si svolgerà principalmente a Nyíregyháza, città nel nord-est dello stato magiaro dove si concentra l’attività del Cantemus Choral Institute, fiore all’occhiello della coralità ungherese e noto in tutto il mondo. Al suo interno, il Cantemus Institute comprende un ...

Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Il gruppo polifonico romano sarà l’unico rappresentante italiano al Cantemus International Choral Festival, in programm… - Gazzettadiroma : Il gruppo polifonico romano sarà l’unico rappresentante italiano al Cantemus International Choral Festival, in prog… -

Ostia Newsgo

... il festival della voce, ricco come al solito di sorprese: sul palco dallo swing delle LADYVETTE, alla musica sacra del celebre e pluripremiato, al pop del MINUSCOLO SPAZIO VOCALE,e ...Per questa produzione nasce l'Ensemble strumentaleche, composto da professionisti, affianca ilnei progetti che lo richiedono. E sarà così anche a Gambasca, dove ilsarà ... Il coro Musicanova in tournée in Ungheria dal 15 al 21 agosto Il coro Musicanova in tournée in Ungheria dal 15 al 21 agosto Il gruppo polifonico romano sarà l’unico rappresentante italiano al Cantemus International ...