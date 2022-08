Il 2022 è l’anno più caldo di sempre: i dati del CNR (Di lunedì 8 agosto 2022) I dati pubblicati ogni mese dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano che ad oggi il 2022 è l’anno più caldo. Per i primi sette mesi dell’anno, infatti, siamo a ben + 0,98° C rispetto alla media storica del medesimo periodo. Non a caso da settimane stiamo vivendo un’ondata di “caldo iperestremo” paragonabile a quella del 2003, l’anno più caldo a livello globale da quando viene tenuta traccia della “febbre” del pianeta. In Italia, tuttavia, l’anno più rovente ad oggi risulta il 2018, che al termine dei 12 mesi fece registrare un + 1,58° C rispetto alla media annuale. “Se il 2022 finisse adesso sarebbe l’anno più caldo di ... Leggi su zon (Di lunedì 8 agosto 2022) Ipubblicati ogni mese dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano che ad oggi ilpiù. Per i primi sette mesi del, infatti, siamo a ben + 0,98° C rispetto alla media storica del medesimo periodo. Non a caso da settimane stiamo vivendo un’ondata di “iperestremo” paragonabile a quella del 2003,piùa livello globale da quando viene tenuta traccia della “febbre” del pianeta. In Italia, tuttavia,più rovente ad oggi risulta il 2018, che al termine dei 12 mesi fece registrare un + 1,58° C rispetto alla media annuale. “Se ilfinisse adesso sarebbepiùdi ...

