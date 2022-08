Gaddo Giusti | lo strazio della madre | ' Andremo in fondo' - Cronaca - lanazione it

La famiglia ha deciso di presentare un esposto. Mamma Susanna: 'Siamo sconvolti. È sempre stato un ragazzo in salute, atletico, ...Lutto a Prato. Jonathan, 31 anni è morto due giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto il giovane era andato in ospedale a Prato dopo aver accusato un malore. Trattenuto ...La famiglia ha deciso di presentare un esposto. Mamma Susanna: "Siamo sconvolti. È sempre stato un ragazzo in salute, atletico, forte" ...Gaddo Giusti, calciante dei Verdi, era andato all’ospedale per un malore. Si è spento a casa tra le braccia della fidanzata infermiera che ha provato a salvarlo. Il Santo Stefano ha disposto un’indagi ...