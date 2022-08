Elezioni, il centrodestra discute su liste e collegi: da Maglie al ritorno di Tremonti. Fdi conferma gli eletti uscenti e pensa a Donazzan (Di lunedì 8 agosto 2022) Prosegue il toto-candidature nel centrodestra, in attesa che i leader riescano a chiudere l’accordo sui collegi e la ripartizione tra alleati. Dopo le nuove mini-alleanza Cesa-Brugnaro e Toti-Lupi infatti, il rebus è dato lontano da risolvere e per questo, fonti accreditate, assicurano che anche questa settimana non ci sarà l’incontro al vertice del centrodestra. Berlusconi, Meloni e Salvini per ora non hanno in agenda un loro meeting, a meno di accelerazioni impreviste, soprattutto sulla ripartizione dei collegi. E, stando alle indiscrezioni dall’agenzia Adnkronos, si vedranno la prossima settimana. Intanto continuano le discussioni sui nomi. Il patron della Lazio, Claudio Lotito viene dato in corsa per un posto in lista con il centrodestra. A quanto trapela il presidente del club biancoceleste ha un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Prosegue il toto-candidature nel, in attesa che i leader riescano a chiudere l’accordo suie la ripartizione tra alleati. Dopo le nuove mini-alleanza Cesa-Brugnaro e Toti-Lupi infatti, il rebus è dato lontano da risolvere e per questo, fonti accreditate, assicurano che anche questa settimana non ci sarà l’incontro al vertice del. Berlusconi, Meloni e Salvini per ora non hanno in agenda un loro meeting, a meno di accelerazioni impreviste, soprattutto sulla ripartizione dei. E, stando alle indiscrezioni dall’agenzia Adnkronos, si vedranno la prossima settimana. Intanto continuano le discussioni sui nomi. Il patron della Lazio, Claudio Lotito viene dato in corsa per un posto in lista con il. A quanto trapela il presidente del club biancoceleste ha un ...

