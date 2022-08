Elezioni, i partiti al manicomio (Di lunedì 8 agosto 2022) di Paolo Becchi I manicomi sono chiusi da tempo ed è anche giusto così. Qui in effetti non c’è più bisogno di un manicomio perde tutta l‘Italia politica lo è. È finito il tempo del teatrino della politica, ormai siamo al manicomio. La frenesia delle Elezioni più che il bipolarismo sta facendo emergere figure bipolari che andrebbero curate. Lo so che ormai non si cura più perché c’è solo la prevenzione dei vaccini, eppure qualche neuropsichiatra dovrebbe essere richiamato in servizio. Ce ne è un po‘ per tutti. Partiamo dal caso eclatante di Calenda: l’uomo delle azioni, per cui il “verbo” non conta. Nessuno lo obbligava ad allearsi con Letta se non la Bonino che così resta vedova con Della Vedova, fa il grande passo e due giorni dopo non gli piace l’intera compagnia (bella figa, lo sapevi prima con chi ti mettevi no?) e va in ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 8 agosto 2022) di Paolo Becchi I manicomi sono chiusi da tempo ed è anche giusto così. Qui in effetti non c’è più bisogno di unperde tutta l‘Italia politica lo è. È finito il tempo del teatrino della politica, ormai siamo al. La frenesia dellepiù che il bipolarismo sta facendo emergere figure bipolari che andrebbero curate. Lo so che ormai non si cura più perché c’è solo la prevenzione dei vaccini, eppure qualche neuropsichiatra dovrebbe essere richiamato in servizio. Ce ne è un po‘ per tutti. Partiamo dal caso eclatante di Calenda: l’uomo delle azioni, per cui il “verbo” non conta. Nessuno lo obbligava ad allearsi con Letta se non la Bonino che così resta vedova con Della Vedova, fa il grande passo e due giorni dopo non gli piace l’intera compagnia (bella figa, lo sapevi prima con chi ti mettevi no?) e va in ...

pietroraffa : Due dei principali partiti di centrodestra si professano 'amici di Putin' lodandolo per anni, ma per l'intellighenz… - Agenzia_Ansa : Elezioni | Necessarie almeno 36mila firme per le liste elettorali ma ci sono delle eccezioni: esentati i partiti co… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - anna30048679 : RT @CriticaScient: Il Viminale non ha ancora pubblicato i moduli per la raccolta delle firme per presentare i nuovi partiti alle elezioni e… - SemplicementeGL : RT @iosonoBea: Nel mio @solonews1011 nella lista pubblica #ElezioniPolitiche2022, troverete molti partiti; dalla destra, al centro, alla si… -