Elezioni 2022, Meloni: “Calenda ha fatto i suoi calcoli” (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – “Banalmente siamo davanti a un calcolo elettorale. Stiamo assistendo a un balletto tragicomico”. A parlare così è la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di “Non Stop news” su Rtl 102.5, commentando il ‘divorzio’ elettorale tra Pd e Azione in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. “Da una parte c’è la telenovela, dall’altra parte il centrodestra è già parecchio avanti con la stesura del programma. Il centrodestra è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni. Noi stiamo insieme per scelta, dall’altra parte l’unica idea condivisa è ‘battiamo la destra’”. “Io penso che Calenda ieri abbia fatto il suo calcolo elettorale, forse ritiene che fuori dal centrosinistra possa fare qualcosa di meglio ma la strategia non cambia: marciare divisi per colpire uniti. Ovvero: ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – “Banalmente siamo davanti a un calcolo elettorale. Stiamo assistendo a un balletto tragicomico”. A parlare così è la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, ospite di “Non Stop news” su Rtl 102.5, commentando il ‘divorzio’ elettorale tra Pd e Azione in vista dellepolitiche del 25 settembre. “Da una parte c’è la telenovela, dall’altra parte il centrodestra è già parecchio avanti con la stesura del programma. Il centrodestra è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni. Noi stiamo insieme per scelta, dall’altra parte l’unica idea condivisa è ‘battiamo la destra’”. “Io penso cheieri abbiail suo calcolo elettorale, forse ritiene che fuori dal centrosinistra possa fare qualcosa di meglio ma la strategia non cambia: marciare divisi per colpire uniti. Ovvero: ...

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - AntoFerrantePD : RT @pdnetwork: Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto. Ora mett… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #ElezioniPolitiche22: caos nelle chat romane del #M5S, dopo l'auto-candidatura del consigliere romano Paolo Ferrara alle par… -