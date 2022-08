(Di lunedì 8 agosto 2022) Se il mondo della moda e del lusso ormai si sono abituati al concetto di second hand e di resell, ci sono dei settori in cui questa modalità di acquisto ancora suscita perplessità. Incentivare pratiche di questo tipo però dà una grossa mano all’ambiente. Viviamo nell’epoca della sovrapproduzione e, ogni anno, nell’intero pianeta vengono prodotti più beni rispetto a quelli che verranno poi effettivamente acquistati o utilizzati. Dati sul tessile ne abbiamo molti e la conoscenza sull’impatto di questo settore, in termini di emissioni ed inquinamento, è nota. Ecco che quando si parla di pratiche di acquisto sostenibili, nella moda, il vintage e il second hand vengono citati sempre in pole position. La stessa cosa curiosamente non avviene con il design. Sia che si parli di riuso die forniture a basso costo, sia che si tratti di pezzi di design dal valore di ...

Dobbiamo renderci conto dell'importanza di acquistare mobili usati