Covid | 107 positivi in Bergamasca e 1 169 in Lombardia | 27 decessi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sono 107 ial-19 segnalati in provincia di Bergamo nel bollettino di lunedì 8 agosto, 1.169 ina fronte di 8.810 tamponi effettuati (il 13,2%). Negli ospedali diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), ma aumentano nei reparti (+12). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 8.810, totale complessivo: 40.312.184 – i nuovi casi: 1.169 – in terapia intensiva: 35 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.125 (+12) – i, totale complessivo: 41.806 (+27) I nuovi casi per provincia: Milano: 312 di cui 166 a Milano città;Bergamo: 107; Brescia: 210; Como: 68; Cremona: 56; Lecco: 18; Lodi: 21; Mantova: 62; Monza e Brianza: 82; Pavia: 86; Sondrio: 20; Varese: 54.