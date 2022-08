Come Apple si è inserita nella disputa tra Cina e Taiwan (Di lunedì 8 agosto 2022) La scelta è di quelle che non ti saresti mai aspettato. O forse sì. Perché, in fondo, gli affari sono affari e le tensioni internazionali non possono minare ancora di più un mercato già abbondantemente provato da quello che sta succedendo in Ucraina, con l’invasione russa. Ecco perché la mossa di Apple, in fondo, non era così inaspettata: è solo la diretta conseguenza del capitalismo delle Big Tech, che rende questi colossi delle nazioni a parte, in grado di superare gli steccati e di condurre delle proprie manovre diplomatiche. Il colosso di Cupertino, che produce – com’è ovvio – anche a Taiwan, ha chiesto che tutto ciò che viene fuori dalla catena di produzione dell’isola sia etichettato con la dicitura made in China e non con quella made in Taiwan. LEGGI ANCHE > Le voci sull’accordo da 275 miliardi tra Apple e la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 agosto 2022) La scelta è di quelle che non ti saresti mai aspettato. O forse sì. Perché, in fondo, gli affari sono affari e le tensioni internazionali non possono minare ancora di più un mercato già abbondantemente provato da quello che sta succedendo in Ucraina, con l’invasione russa. Ecco perché la mossa di, in fondo, non era così inaspettata: è solo la diretta conseguenza del capitalismo delle Big Tech, che rende questi colossi delle nazioni a parte, in grado di superare gli steccati e di condurre delle proprie manovre diplomatiche. Il colosso di Cupertino, che produce – com’è ovvio – anche a, ha chiesto che tutto ciò che viene fuori dalla catena di produzione dell’isola sia etichettato con la dicitura made in China e non con quella made in. LEGGI ANCHE > Le voci sull’accordo da 275 miliardi trae la ...

