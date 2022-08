Carlo Bonomi | è morto all' età di 85 anni l' inventore del linguaggio di Pingu

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 agosto 2022) L'attore e doppiatoreil 6 agosto 2022 all'età di 85, dopo aver dato voce ae Capitan Findus.all'età di 85 sabato 6 agosto 2022, era famoso per il suo lavoro come doppiatore che l'ha portato inoltre a dare voce a. L'attore è stato coinvolto nella realizzazione di numerosi progetti animati e spot televisivi. L'indimenticabile voce diha accompagnato progetti come Topolino Show, e ha portato in vita personaggi iconici che comprendono anche Fred Flinstones e Calimero. Tra gli spot più famosi che hanno potuto contare sul suo lavoro ci sono quelli della Ferrero in cui era la voce del Gigante Amico, della Lines per cui è stato ...