Calciomercato.com – Cannavaro: ‘Juve in crisi? Le amichevoli contano poco…’ | Serie A (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 14:54:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: “Le amichevoli d’estate contano poco, magari c’è stato un carico di lavoro eccessivo prima e non lo sappiamo. Queste partite vanno sempre prese con le pinze, quando ci sono i tre punti poi le cose cambiano”. L’ex campione del mondo Fabio Cannavaro al telefono con l’ANSA difende la Juve, all’indomani della pesante sconfitta contro l’Atletico Madrid. “Sicuramente l’assenza di Pogba è pesante – ha continuato – La squadra va vista al completo, ma la Juve è abituata a ricostruire”. E a ormai cinque giorni dall’inizio del campionato il podio virtuale di Cannavaro vede il Milan in testa. “I rossoneri sono i favoriti perché Campioni d’Italia, poi dietro ci sono Inter, Juventus e Roma con i giallorossi ormai al pari delle ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 14:54:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: “Led’estatepoco, magari c’è stato un carico di lavoro eccessivo prima e non lo sappiamo. Queste partite vanno sempre prese con le pinze, quando ci sono i tre punti poi le cose cambiano”. L’ex campione del mondo Fabioal telefono con l’ANSA difende la Juve, all’indomani della pesante sconfitta contro l’Atletico Madrid. “Sicuramente l’assenza di Pogba è pesante – ha continuato – La squadra va vista al completo, ma la Juve è abituata a ricostruire”. E a ormai cinque giorni dall’inizio del campionato il podio virtuale divede il Milan in testa. “I rossoneri sono i favoriti perché Campioni d’Italia, poi dietro ci sono Inter, Juventus e Roma con i giallorossi ormai al pari delle ...

