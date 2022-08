sportli26181512 : Cagliarimania: l'attacco convince la difesa no. A pochi giorni dall’inizio del campionato serve una scossa: Buona l… -

Calciomercato.com

E le notizie per l'non sono finite qui, perché Pavoletti, Lovumbo, Pereiro e proprio Lapadula potrebbero trovare presto un nuovo compagno di reparto. George Puscas non tornerà al Pisa e i ...Ma con lui chi giocherà inJoao Pedro non ha ancora trovato una nuova sistemazione e fino al giorno della sua cessione sarà lui il titolare insieme a Pavoloso. Il futuro del capitano ... Cagliarimania: Pavoletti rinnova il proprio amore rossoblù. Ma chi insieme a lui in attacco Buona la prima, o almeno per quanto riguarda il risultato finale. Il Cagliari passa il turno battendo il Perugia con troppa fatica. Un piccolo campanello d'allarme, visto l'imminente inizio del campio ...