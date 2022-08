Bayern Monaco | Salihamidzic | “Non ci si può più nascondere dietro a Lewandowski”

sportface2016 : #BayernMonaco, #Salihamidzic: “Non ci si può più nascondere dietro a #Lewandowski” - sportli26181512 : Salihamidzic: 'Su Sané allo United nulla di vero': (ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il direttore sportivo del del Bayern Mon… - zazoomblog : Bayern Monaco Salihamidzic: 'Ora non ci si nasconde più dietro Lewandowski tutti più responsabili' - #Bayern… - Gaetano108 : @jordancs580 De jong vuole il Bayern monaco - RBLXPlayer12 : @SassuoloUS Vi ricordo che kostic ha salutato l'eintracht subendo una goleada dal bayern monaco... -

Commenta per primo Hasan Salihamidzic , ds del, ha parlato a Sky90 : 'Non ci si nasconde più dietro Lewandowski. Ora ci sono sette - otto giocatori in prima fila e tutti possono assumersi le proprie responsabilità, segnare gol e ...Ile la città disignificano molto per me, le mie due figlie sono nate lì e abbiamo salutato tutti. Quello che abbiamo vissuto insieme in otto anni nessuno può portarcelo via, il...La Juventus continua a lavorare per portare Kostic in bianconero: distanza minima con l'Eintracht Francoforte La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per provare a chiudere gli ultimi colpi ...Dopo il travagliato addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco, destinazione Barcellona, il ds del club bavarese ha parlato a Sky90. Ecco le sue parole.