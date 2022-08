Basta un voto in più Regole chiare | Giorgia Meloni scioglie il nodo premier

(Di lunedì 8 agosto 2022) “Io? Sì”.esce allo scoperto e mette le cose in chiaro nell'alleanza di centrodestra. Dopo l'intervista a Fox News in cui aveva usato un prudente condizionale (“Potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano nella storia”), la leader di Fratelli d'Italia, in un'intervista a “Non Stop News” su RTL 102,5 ha picconato le resistenze del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e Matteo Salvini della Lega: “Lenel centrodestra si conoscono. Il partito che prende più voti propone al presidente della Repubblica, la figura che vorrebbe alla Presidenza del Consiglio”. Davanti all'insistenza del giornalista,ha dato la zampata finale: “Il tema è se il nome per Palazzo Chigi sono io? Certo! Perché non dovrebbe esserlo?! Se Fratelli d'Italia prenderà un ...

sandrogozi : 2/2 Sono più di vent’anni che l’Italia è prigioniera di questi errori. Basta! L’agenda #Draghi è il discrimine all… - tempoweb : 'Basta un voto in più'. Regole chiare @GiorgiaMeloni scioglie il nodo premier @FratellidItalia #ElezioniPolitiche22… - figliodiTaylor : RT @DgSilvia: Basta, ne ho piene le scatole di tutti questi pagliacci e di queste beghe da bassa portineria: se @civati si candida, voto lu… - ffbikerpi : RT @DgSilvia: Basta, ne ho piene le scatole di tutti questi pagliacci e di queste beghe da bassa portineria: se @civati si candida, voto lu… - MelaCant : Basta promesse elettorali farlocche. Sono una persona seria e concreta io, non mi faccio influenzare da nessuno. Il… -

L'HuffPost

Intanto, Giorgia Meloni ricorda la regola concordata nel centrodestra, cioè che chi prende unin più decide la premiership, spiega a Rtl . Scadono oggi i termini per le parlamentarie M5S e si ...Anche perché una parte consistente dei migranti non giunge neanche via mare, ma via terra (... fornendo dati interessanti che gli italiani, che si apprestano a dare il proprio, dovrebbero ... Che lagna il buonismo sul voto “per”. Elogio del voto “contro” Si avvicinano le elezioni anticipate e in Argentina è stato già scoperto un tentativo di mettere in atto un broglio nel voto degli italiani all'estero ...