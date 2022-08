Azione, Richetti: “Pd non ci aveva detto che voleva poligamia”. E su Nobili (Iv): “Da lui offese, sono stanco dei comportamenti dei renziani” (Di lunedì 8 agosto 2022) “Io ero molto scettico su quest’accordo tra Azione e Pd, che oggi rivendica il rispetto delle condizioni dell’accordo ma non ci aveva informato che la poligamia era consentita. Il problema è tutto lì. Io ero presente quando Calenda ha detto a Letta: ‘Forse non hai capito. Dei seggi non ci interessa nulla, prendete il 90% dei collegi ma dateci una coalizione coerente’”. Così a “24 Mattino Estate” (Radio24), esordisce il senatore di Azione, Matteo Richetti, in un lungo sfogo contro il Pd. Richetti spiega: “Ho condiviso con Calenda passo dopo passo ogni decisione. Le ricostruzioni che ci vogliono su posizioni diverse sono piuttosto campate per aria. Conosco il Pd e lo dico con affetto. Ne conosco gli elettori, straordinari, e un gruppo dirigente che, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) “Io ero molto scettico su quest’accordo trae Pd, che oggi rivendica il rispetto delle condizioni dell’accordo ma non ciinformato che laera consentita. Il problema è tutto lì. Io ero presente quando Calenda haa Letta: ‘Forse non hai capito. Dei seggi non ci interessa nulla, prendete il 90% dei collegi ma dateci una coalizione coerente’”. Così a “24 Mattino Estate” (Radio24), esordisce il senatore di, Matteo, in un lungo sfogo contro il Pd.spiega: “Ho condiviso con Calenda passo dopo passo ogni decisione. Le ricostruzioni che ci vogliono su posizioni diversepiuttosto campate per aria. Conosco il Pd e lo dico con affetto. Ne conosco gli elettori, straordinari, e un gruppo dirigente che, se ...

fattoquotidiano : Azione, Richetti: “Pd non ci aveva detto che voleva poligamia”. E su Nobili (Iv): “Da lui offese, sono stanco dei c… - DietrolaNotizia : Accordo con il Pd - Matteo Richetti, esponente di Azione, a Radio 24 - Agenpress : Elezioni. Matteo Richetti, esponente di Azione, a Radio 24 - giallideilimoni : @fabiospes1 @italy983 @Azione_it La scelta era tra Costa, Richetti e te. Ho preferito sanzionare Costa. - _Gi_Ci_ : @ultimora_pol Quindi (in pratica) #Calenda convoca Richetti, Costa, Gelmini, Brunetta, i due ex 5stelle (ex scappat… -