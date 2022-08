Avere figli piccoli protegge dalle forme gravi di Covid. Lo studio (Di lunedì 8 agosto 2022) Avere in famiglia dei bambini piccoli, potrebbe proteggere da forme gravi di Covid. I dati a conferma di questa ipotesi arrivano da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista PNAS, dove vengono analizzati i lati positivi di tutti quei raffreddori e malanni che i figli portano a casa da scuola. Molti dei comuni virus che circolano negli asili nido e nelle scuole appartengono alla famiglia del coronavirus, e si pensa da tempo che l’esposizione a uno di questi ceppi possa offrire una protezione, un fenomeno chiamato in medicina immunità incrociata. Questo è parte del motivo per cui gli esperti ritengono che l’infezione da Covid sia in genere più lieve nei bambini rispetto agli adulti. I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di oltre 3 milioni ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 8 agosto 2022)in famiglia dei bambini, potrebbere dadi. I dati a conferma di questa ipotesi arrivano da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista PNAS, dove vengono analizzati i lati positivi di tutti quei raffreddori e malanni che iportano a casa da scuola. Molti dei comuni virus che circolano negli asili nido e nelle scuole appartengono alla famiglia del coronavirus, e si pensa da tempo che l’esposizione a uno di questi ceppi possa offrire una protezione, un fenomeno chiamato in medicina immunità incrociata. Questo è parte del motivo per cui gli esperti ritengono che l’infezione dasia in genere più lieve nei bambini rispetto agli adulti. I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di oltre 3 milioni ...

peppe_zk : @_simonelongo Mi permetto sempre di rispondere con un sorriso a queste cose, ma ieri mi ha disturbato più di ogni a… - lale_ssandro : @gi0rgiii @rikyrsn si accorgerebbero di avere dei figli rincoglioniti, perché se fare i soldi è così facile evident… - SoniaSamoggia : Guidato da donne però che sono nell'ordine: *Contro l'aborto *Contro le donne che fanno carriera *Contro il pari… - toryydarius : @theshadowsinge1 NO SHUT UP TU PERCHÉ ALMENO POTRÒ AVERE FINALMENTE FIGLI SENZA ROTTURE A QUELL’ETÀ - hedaIeksaa : L’immagine di shiv che guarda la madre dopo che quest’ultima le ha detto che non avrebbe dovuto avere figli, tutta… -