Aurora Ramazzotti: "gli uomini non sanno dov’è la clitoride? Donne, dovete dirglielo voi" (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuova polemica su Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker sostiene che la maggior parte degli uomini non sappia dov'è la clitoride. Nuova polemica che coinvolge Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è in tendenza su Twitter per aver detto che la maggior parte degli uomini non sa dov'è la clitoride. La ragazza pochi giorni fa si era lamentata per gli insulti gratuiti che le arrivano dagli haters sia per il suo aspetto fisico che per il suo essere figlia d'arte. Il sesso è un argomento che Aurora Ramazzotti tratta spesso sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove apre box di domande e risposte con i suoi follower, toccando anche argomenti considerati tabù. Questa volta, durante un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuova polemica su: la figlia di Eros e Michelle Hunziker sostiene che la maggior parte deglinon sappia dov'è la. Nuova polemica che coinvolge: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è in tendenza su Twitter per aver detto che la maggior parte deglinon sa dov'è la. La ragazza pochi giorni fa si era lamentata per gli insulti gratuiti che le arrivano dagli haters sia per il suo aspetto fisico che per il suo essere figlia d'arte. Il sesso è un argomento chetratta spesso sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove apre box di domande e risposte con i suoi follower, toccando anche argomenti considerati tabù. Questa volta, durante un ...

andreadelogu : Spiego una cosa: Aurora Ramazzotti fa una rubrica sul sesso su insta, lo fa da tempo, risponde a domande in modo ir… - la_akasette : Tutti a insultare aurora ramazzotti quando ha detto una cosa reale.Gli uomini preferiscono pensare più a soddisfars… - status258668807 : Le femministe italiani hanno come intellettuali di riferimento Giorgia Soleri e Aurora Ramazzotti Dovrei prendere seriamente questa cosa? - Danielegarbo3 : Certo, che vita grama deve avere Aurora Ramazzotti. ?? - elisicci : RT @andreadelogu: Spiego una cosa: Aurora Ramazzotti fa una rubrica sul sesso su insta, lo fa da tempo, risponde a domande in modo ironico.… -