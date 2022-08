Alessia Marcuzzi | dramma sfiorato mentre ingoiava un polipo | «Ho pensato di morire» Salvata dalla moglie di Facchinetti

(Di lunedì 8 agosto 2022)Ha rischiato di soffocare, è statadel suo ex. Sembra la scena di una commedia, è invece ildaa Londra. La conduttrice, da novembre su Rai 2 con il nuovo programma Boomerissima, è stata protagonista di una brutta avventura in un ristorante londinese, dove – racconta su Instagram – “stavo mangiando, un pezzo dimi si è bloccato nella trachea“. Sofferenza e panico hanno subito preso il sopravvento: “Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy (il compagno e il figlio avuto con Simone Inzaghi, ndDM) hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma ...

modamadeinitaly : Online La Nuova Collezione Primavera Estate 2022: Sicilia dal blog di Alessia Marcuzzi - vinierm : Manovra di Heimlich, la semplice tecnica che ha salvato Alessia Marcuzzi: ecco come si fa - SLN_Magazine : Alessia Marcuzzi: 'Ho rischiato di morire soffocata'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - CosenzaChannel : Tragedia sfiorata per Alessia Marcuzzi: ecco cosa è successo - CronacaSocial : 'Ho rischiato di morire'. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da Alessia Marcuzzi: una tragedia è stata sfior… -

Sul resto non saprei, anche perché non ritengo giusto cheprima e Ilary Blasi poi debbano sentire sempre il solito ritornello. Ognuno fa la propria corsa". La Blasi in questo periodo ...ha vissuto un vero dramma che le è quasi costato la vita. Ecco di cosa si tratta e chi è accorsa in suo ...Alessia Marcuzzi ha vissuto un vero dramma che le è quasi costato la vita. Ecco di cosa si tratta e chi è accorsa in suo aiuto.La conduttrice ricorda l’attrice scomparsa: le sue dichiarazioni commoventi In questi giorni tiene banco la notizia della tragica scomparsa di ...