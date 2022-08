Vi ricordate Alba Parietti agli esordi? Dopo 15 anni l’annuncio (Di domenica 7 agosto 2022) Alba Parietti vanta una carriera ricca di successi, iniziata da giovanissima, e ora si ritroverà in uno studio televisivo da conduttrice un’altra volta. Un ritorno a 15 anni dal suo debutto. Ebbene sì, Alba Parietti che in questi anni non si è mai allontanata dalla Tv vestendo diversi ruoli come opinionista, concorrente ed ospite, Dopo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 7 agosto 2022)vanta una carriera ricca di successi, iniziata da giovanissima, e ora si ritroverà in uno studio televisivo da conduttrice un’altra volta. Un ritorno a 15dal suo debutto. Ebbene sì,che in questinon si è mai allontanata dalla Tv vestendo diversi ruoli come opinionista, concorrente ed ospite,… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

dei_alba : RT @mattiapatrini_: .@matteorenzi farà partire la campagna elettorale in Salento, dove passa il #Tap, il famigerato gasdotto. Vi ricordat… - dei_alba : RT @pbiagiola: Vi ricordate le primule per vaccinare? Qualcuno di voi lesse il capitolato d'appalto? Io si. - dei_alba : RT @AlessioParodi6: Ve lo ricordate vero come hanno fatto fuori Cappato dalla corsa alla segreteria del partito liberale, democratico, repu… - alfonso_unial : #Matteo 20,1 -16 Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavorat… - dei_alba : RT @EmiliaBalestri1: Vi ricordate quando @EnricoLetta definì #ItaliaViva “quella roba lì”? Io direi che possa bastare ad andare ciascuno pe… -