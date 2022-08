Vavassori sconfitto in finale a Cordenons (Di domenica 7 agosto 2022) Il 27enne di Torino, alla seconda finale Challenger consecutiva, non riesce nell'impresa di alzare il primo trofeo in singolare, battuto all'atto conclusivo della “Serena Wines Tennis Cup 1881” dal cinese Zhang. “Si consola” con la vittoria in doppio in coppia con Dustin Brown Leggi su federtennis (Di domenica 7 agosto 2022) Il 27enne di Torino, alla secondaChallenger consecutiva, non riesce nell'impresa di alzare il primo trofeo in singolare, battuto all'atto conclusivo della “Serena Wines Tennis Cup 1881” dal cinese Zhang. “Si consola” con la vittoria in doppio in coppia con Dustin Brown

