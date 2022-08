Un titolarissimo del Napoli verso il Psg | si sblocca l’affare Navas? La situazione

Leggi su rompipallone

(Di domenica 7 agosto 2022) Questa sessione di mercato ha completamente rivoluzionato la rosa del, questo perché i partenopei hanno perso molti punti fermi, ma allo stesso tempo sono arrivati nuovi calciatori che non dovranno far rimpiangere i partenti. Da tempo si dice che anche Fabian Ruiz stia per lasciare, e nelle scorse ore potrebbe essersita la cessione del centrocampista. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSG ha raggiunto un accordo con ilsulla base di 25 Milioni di euro per portare il calciatore ex Betis all’ombra della Torre Eiffel. Fabian RuizPSG L’asseParigi però è molto calda e non si fermerebbe solo a questo colpo di mercato. L’approdo del classe 1996 in maglia bleus, avrebbeto anche un ...