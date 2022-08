infoitcultura : Francesco Totti 'beccato' a Fiumicino (a gennaio) con un'amica misteriosa - zazoomblog : Francesco Totti beccato a Fiumicino (a gennaio) con unamica misteriosa. Era Noemi Bocchi? LA FOTO - #Francesco… - GossipNews_Tv : Francesco Totti Beccato Di Nuovo Dai Paparazzi! Ancora Con Noemi! - ZambonSte : Non che mi interessi ma mi fa ridere l'inutilità. Leggo su un giornale. 'Totti beccato di nuovo a casa di Noemi' ..… - BITCHYFit : Totti beccato (di nuovo) a casa di Noemi: fra loro è ormai ufficiale * -

ilGiornale.it

Sette mesi dopo quella domenica, in casatutto è cambiato: poche settimane fa l'annuncio ufficiale della separazione con Ilary Blasi , il doppio comunicato dato alla stampa, le voci su Noemi ...Oltre ad un ennesimo colpo di scena tra Ilary Blasi e Francesco, il giornale diretto da ... A distanza di qualche mese dalla sua proclamazione, infatti, l'attore è statonel suo locale ... Totti "beccato" a Fiumicino a gennaio con un'altra: era già Noemi Bocchi Uno scatto di Francesco Totti a Fiumicino lo scorso gennaio potrebbe modificare parte della narrazione sulla rottura con Ilary Blasi ...Da qui pubblica le ultime storie Instagram, in cui appare sola, ma chi c'è a fotografarla Ilary è fuggita dal via vai di paparazzi che ormai da settimane fanno la spola tra Roma e il litorale… Leggi ...