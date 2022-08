Strati-vari: la Napoli contaminata di Stefano Valanzuolo (Di domenica 7 agosto 2022) Questa sera, alle ore 21, nella piazza di Roccagloriosa, nell’ambito del cartellone di “Segreti d’Autore” verrà rappresentata la suite napoletana del critico napoletano. Lo spettacolo verrà preceduto dall’incontro su “La biodiversità vegetale del Parco tra passato e futuro, risorsa primaria per lo sviluppo delle aree rurali”, a cura del botanico Nicola Di Novella Di Olga Chieffi Che cosa hanno in comune i violini più misteriosi e preziosi, gli Stradivari e la città di Napoli? La Stratificazione del tempo, dei violinisti che hanno lasciato per sempre la loro anima nel legno, delle persone, della variazione. Stefano Valanzuolo descrive la sua Napoli in una suite in otto quadri, che vedremo rappresentata questa sera, alle ore 21, nella piazza centrale di Roccagloriosa, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 7 agosto 2022) Questa sera, alle ore 21, nella piazza di Roccagloriosa, nell’ambito del cartellone di “Segreti d’Autore” verrà rappresentata la suite napoletana del critico napoletano. Lo spettacolo verrà preceduto dall’incontro su “La biodiversità vegetale del Parco tra passato e futuro, risorsa primaria per lo sviluppo delle aree rurali”, a cura del botanico Nicola Di Novella Di Olga Chieffi Che cosa hanno in comune i violini più misteriosi e preziosi, gli Stradie la città di? Laficazione del tempo, dei violinisti che hanno lasciato per sempre la loro anima nel legno, delle persone, dellaazione.descrive la suain una suite in otto quadri, che vedremo rappresentata questa sera, alle ore 21, nella piazza centrale di Roccagloriosa, ...

FedericaPito : @MarcoBoccassin3 Se qualche raggio di sole riesce ad insinuarsi tra i vari strati di protezione ad elevato Spf... - DiegoASR86 : Ma vi ricordate quando Rachel il giorno del Ringraziamento doveva fare per dolce la zuppa inglese sbagliò a leggere… - ElisabettaTede5 : RT @mistico_ovest: Trovare la verità non è ricerca, non è nemmeno aggiungere qualcosa, bensì è togliere, pulire tutta la sozzura che soffoc… - mistico_ovest : Trovare la verità non è ricerca, non è nemmeno aggiungere qualcosa, bensì è togliere, pulire tutta la sozzura che s… - ex59754699 : @Marta_Brambilla C'era un programma in TV, anni fa, con molti filmati interessantissimi, sul come producevano o cos… -