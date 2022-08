Solo uno sguardo, la nuova serie su Canale 5: ecco quando va in onda, cast attori e trama (Di domenica 7 agosto 2022) Mediaset ha già pronte nuove serie tv da trasmettere. La prima miniserie a partire sarà “Solo uno sguardo” che è stata prodotta in Francia. Tra i protagonisti del cast Virginie Ledoyen e Julie Gayet. La serie andrà in onda su Canale5, tra la fine di agosto e i primi di settembre. Leggi anche: Sandokan con Can Yaman si farà? Cosa sappiamo sulla serie tv La trama della miniserie thriller Eva Beaufils è la protagonista della storia della nuova serie tv francese. Eva è un membro della forestale, con una vita tranquilla, un marito e due figli, Salomé e Max. Un giorno la donna trova una foto nella quale riconosce il marito da giovane, Bastien, che però nega di essere lui. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Mediaset ha già pronte nuovetv da trasmettere. La prima minia partire sarà “uno” che è stata prodotta in Francia. Tra i protagonisti delVirginie Ledoyen e Julie Gayet. Laandrà insu5, tra la fine di agosto e i primi di settembre. Leggi anche: Sandokan con Can Yaman si farà? Cosa sappiamo sullatv Ladella minithriller Eva Beaufils è la protagonista della storia dellatv francese. Eva è un membro della forestale, con una vita tranquilla, un marito e due figli, Salomé e Max. Un giorno la donna trova una foto nella quale riconosce il marito da giovane, Bastien, che però nega di essere lui. Il ...

