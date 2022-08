Samsung Galaxy Z Fold 4 lanciato su Amazon prima dell’uscita, lo smartphone è fantastico (Di domenica 7 agosto 2022) Quando mancano poche ore al prossimo Galaxy Unpacked, l’evento di Samsung che si terrà precisamente il 10 agosto 2022, mercoledì, è stato di fatto ufficialmente svelato uno dei due nuovi pieghevoli della multinazionale sudcoreana, leggasi il Galaxy Z Fold 4. Samsung Galaxy Z Fold 4, 7/8/2022 – Computermagazine.itTramite Amazon Olanda, il telefono in questione è stato di fatto messo in vendita, con tanto di render ufficiali e dettagli relativi alla scheda tecnica. Vediamo quindi cosa è emerso, a cominciare dal design, che come largamente anticipato nelle scorse settimane, va a riprendere quello del suo predecessore, lo Z Fold 3, conservandone lo stesso layout della fotocamera posteriore, quindi con i sensori posizionati in maniera ... Leggi su computermagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Quando mancano poche ore al prossimoUnpacked, l’evento diche si terrà precisamente il 10 agosto 2022, mercoledì, è stato di fatto ufficialmente svelato uno dei due nuovi pieghevoli della multinazionale sudcoreana, leggasi il4.4, 7/8/2022 – Computermagazine.itTramiteOlanda, il telefono in questione è stato di fatto messo in vendita, con tanto di render ufficiali e dettagli relativi alla scheda tecnica. Vediamo quindi cosa è emerso, a cominciare dal design, che come largamente anticipato nelle scorse settimane, va a riprendere quello del suo predecessore, lo Z3, conservandone lo stesso layout della fotocamera posteriore, quindi con i sensori posizionati in maniera ...

