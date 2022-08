Ronaldo in panchina, Ten Hag e lo Utd sconfitti dal Brighton (Di domenica 7 agosto 2022) Partenza da incubo per il Manchester United di Ten Hag. Il tecnico olandese dei Red Devils lascia in panchina Cristiano Ronaldo e contro il Brighton, a Old Trafford, va sotto di due gol nel primo tempo: alla mezz'ora sblocca il risultato Gross, che pochi minuti dopo firma la sua doppietta personale. Al 53' l'ingresso in campo di CR7, che non riesce a rendersi protagonista. L'autogol di MacAllister riapre i conti, ma lo United non riesce a rimettere in piedi il match. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 agosto 2022) Partenza da incubo per il Manchester United di Ten Hag. Il tecnico olandese dei Red Devils lascia inCristianoe contro il, a Old Trafford, va sotto di due gol nel primo tempo: alla mezz'ora sblocca il risultato Gross, che pochi minuti dopo firma la sua doppietta personale. Al 53' l'ingresso in campo di CR7, che non riesce a rendersi protagonista. L'autogol di MacAllister riapre i conti, ma lo United non riesce a rimettere in piedi il match.

